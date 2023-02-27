«Оренбург» начал переговоры по выкупу Мансильи

«Оренбург» начал переговоры по выкупу нападающего аргентинского «Расинга» Брайана Мансильи, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, несколько недель назад российский клуб активировал переговоры по выкупу Мансильи. Между клубами достигнута договоренность, форвард обойдется «Оренбургу» примерно в 800-900 тысяч евро. Сейчас обсуждаются личные условия игрока. Не исключено, что в скором времени аргентинец подпишет контракт минимум на 2,5 года.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за «Оренбург» 14 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и пяти результативных передач. Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вингера в 800 тысяч евро.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.