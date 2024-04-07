«Оренбург» не уведомлял «Рубин» о возможной отмене матча на фоне наводнения в Орске

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о возможной отмене матча 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга» на фоне паводка в Орске.

В Оренбургской области и Оренбурге из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Более 4 тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения,

«Оренбург» не уведомлял нас об отмене матча», — сказали в пресс-службе «Рубина».

Матч «Оренбург» — «Рубин» должен пройти в понедельник, 8 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи запланировано на 17.00 (мск).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Оренбург» идет на 14-й строчке с 20 очками.