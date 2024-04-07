«Оренбург» обратился к болельщикам перед матчем с «Рубином» на фоне паводка в области

«Оренбург» обратился к болельщикам в преддверии матча 23-го тура РПЛ с «Рубином». Ранее в Оренбургской области было объявлено о паводке, который получил статус ЧС федерального характера.

«В эти непростые дни для Оренбуржья, наши мысли, эмоции и слова поддержки землякам из пострадавших от паводка районов Оренбургской области. Футболисты ФК «Оренбург» оказали материальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости для пострадавших. Такая возможность будет и у вас! Перед матчем «Оренбург» — «Рубин» возле входа в Ледовый Дворец будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка», — говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе оренбуржцев заявили, что проведению матча ничто не угрожает. При этом отмечается, что сотрудники всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка, смогут бесплатно посетить игру «Оренбурга» с «Рубином», которая пройдет в понедельник, 8 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Оренбург» идет на 14-й строчке с 20 очками.