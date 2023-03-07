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Сегодня, 12:24

«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче против «Ахмата»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:3) с просьбой оценить возможный офсайд в эпизоде с голом Евгения Харина на 11 минуте, а также желтую карточку и пенальти на 43 минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Оренбург» завершил матч в меньшинстве: на 45+2-й минуте встречи защитник команды Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками, «Оренбург» идет на седьмой строчке с 25 очками.

РФС
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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