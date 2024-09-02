«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Мы подали запрос в ЭСК. Нам интересно услышать трактовки, чем рука Горбани отличается от руки Гладышева», — сказал Еремякин «СЭ».

Первый гол на 20-й минуте игры забил нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте бело-голубые сравняли счет благодаря автоголу защитника оренбуржцев Матиаса Переса. Через семь минут Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В добавленное время отличился Матиас Перес, который установил окончательный счет в этой встрече.

«Динамо» с 13 очками занимает 6-е место в чемпионате России. «Оренбург» набрал 6 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. При этом оренбуржцы продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.