Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:43

«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Мы подали запрос в ЭСК. Нам интересно услышать трактовки, чем рука Горбани отличается от руки Гладышева», — сказал Еремякин «СЭ».

Первый гол на 20-й минуте игры забил нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте бело-голубые сравняли счет благодаря автоголу защитника оренбуржцев Матиаса Переса. Через семь минут Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В добавленное время отличился Матиас Перес, который установил окончательный счет в этой встрече.

«Динамо» с 13 очками занимает 6-е место в чемпионате России. «Оренбург» набрал 6 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. При этом оренбуржцы продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Читайте также
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
У «Локомотива» и «Краснодара» одна и та же проблема
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков на матче с «Рубином»
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев подтвердил свою отставку из клуба
В «Оренбурге» заявили, что Андреев будет уволен из клуба в ближайшее время
Тормена — о победе над «Локомотивом»: «Приятно выигрывать с таким счетом»
Булыкин назвал игру с «Рубином» уроком для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя