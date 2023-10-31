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Сегодня, 13:53

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что «Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:1). Клуб попросит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 80-й минуте игры.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев сначала назначил пенальти, но после подсказки ВАР Павла Кукуяна отменил свое решение и показал Обухову желтую карточку за симуляцию.

«Оренбург» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России оренбуржцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 6 ноября.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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