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Судейство

Сегодня, 08:13

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
«Оренбург» — «Локомотив».
Фото ФК «Оренбург»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что клуб попросит оценить работу бригады Василия Казарцева в трех эпизодах матча с «Локомотивом» (1:4) в 23-м туре РПЛ.

«Вчера у меня и у всех присутствующих сложилось впечатление хорошей работы арбитров ВАР. Показалось, что все сомнительные моменты подлежали проверке. Но после детального просмотра ряда эпизодов принял решение попросить дезавуировать свои вчерашние слова о работе арбитра. Мы ознакомились с работой ВАР на вчерашнем матче и приняли решение обратиться в ЭСК РФС по ряду эпизодов. Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию Камано при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на Марине на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти», — сказал Еремякин «СЭ».

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