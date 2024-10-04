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Сегодня, 06:25

«Оренбург» общался со Слишковичем до отставки Деограсии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство «Оренбурга» общалось со Владимиром Слишковичем о возможности назначения на пост главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, знакомого с ситуацией, у Слишковича спрашивали о готовности стать главным тренером «Оренбурга» еще до новости об уходе испанского специалиста.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Давид Деограсия. «Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь
Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Слишкович

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