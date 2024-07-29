«Оренбург» объявил о переходе в клуб защитника «Галатасарая» Караташа

«Оренбург» объявил о переходе в клуб защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа.

21-летний футболист будет выступать за российскую команду до окончания нынешнего сезона.

Караташ провел сезон-2023/24 в «Анкарагюджю» на правах аренды. Футболист принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями.

После двух туров текущего сезона «Оренбург» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с четырьмя очками.

В следующем матче оренбуржцы сыграют в гостях с «Химками» на групповом этапе FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.