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Сегодня, 18:12

«Оренбург» объявил о переходе в клуб защитника «Галатасарая» Караташа

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«Оренбург» объявил о переходе в клуб защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа.

21-летний футболист будет выступать за российскую команду до окончания нынешнего сезона.

Караташ провел сезон-2023/24 в «Анкарагюджю» на правах аренды. Футболист принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями.

После двух туров текущего сезона «Оренбург» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с четырьмя очками.

В следующем матче оренбуржцы сыграют в гостях с «Химками» на групповом этапе FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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