«Оренбург» объявил расписание зимних сборов команды

Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» выйдут из отпуска 8 января, сообщает пресс-служба клуба.

9 января в Москве состоится медицинский осмотр. 10 января команда отправится на учебно-тренировочные сборы.

1-й сбор. 10-23 января. Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби. Запланированы две контрольные встречи в финальной части сбора.

19 января. «Оренбург» — ЦСКА (Москва)

22 января. «Оренбург» — «Динамо» (Москва)

2-й сбор. 28 января — 7 февраля. Турция. Белек. Запланированы 4 контрольные встречи.

3-й сбор. 11 февраля — 23 февраля. Турция. Белек. Запланировано 5 контрольных встреч.

Соперники в Турции будут объявлены дополнительно.

После трех сборов команда вернется в Оренбург и с 26 февраля на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона в РПЛ.