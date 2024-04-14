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Сегодня, 10:30

«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Оренбург» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России по футболу 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лукас Вера, игрок ФК «Оренбург».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет с «Пари НН» в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 14 апреля. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

За 23 тура РПЛ оренбургский клуб набрал 23 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице. Нижегородская команда с 28 баллами идет на 10-й строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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