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Сегодня, 12:00

«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Степан Оганесян (ФК «Оренбург»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» встретится с «Пари НН» в 24-м туре российской премьер-лиги в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23-х туров чемпионата России оренбургский клуб с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода набрала 28 баллов и идет на 10-й строчке первенства страны.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
0
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