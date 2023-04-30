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Сегодня, 12:30

«Оренбург» — «Пари НН»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»
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В воскресенье, 30 апреля, состоится матч 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Пари НН». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Оренбург» победили соперника со счетом 2:0. Всего в своей истории команды встречались пять раз и «Пари НН» не одержал ни одной победы.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Оренбург» — «Пари НН» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари Нижний Новгород

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ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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