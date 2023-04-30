«Оренбург» — «Пари НН»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 30 апреля, состоится матч 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Пари НН». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Оренбург» победили соперника со счетом 2:0. Всего в своей истории команды встречались пять раз и «Пари НН» не одержал ни одной победы.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Оренбург» — «Пари НН» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».