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Судейство

Сегодня, 14:34

«Оренбург» — «Пари НН»: гол гостей ошибочно отменен. Ассистент судьи не выполнил инструкции руководства

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча «Оренбург» — «Пари НН».
Фото кадр трансляции Матч Премьер
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На 13-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН» второй ассистент судьи Дмитрий Жвакин зафиксировал положение «вне игры» у Артема Соколова, в результате чего арбитр Евгений Турбин не засчитал гол нижегородца.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов в такой ситуации не могли вмешаться: виртуальные офсайдные линии в чемпионате России-2022/23 не применяются, а на глаз опровергнуть или подтвердить решение Жвакина нельзя.

По данным «СЭ», руководитель ассистентов РПЛ Антон Аверьянов не раз в этом сезоне давал указания помощникам арбитров в пограничных моментах принимать решения в пользу атаки. Если судить по показанному повтору, эпизод действительно пограничный. Выходит, что Жвакин не выполнил эту установку, зафиксировав офсайд.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Евгений Турбин
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