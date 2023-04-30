«Оренбург» — «Пари НН»: гол гостей ошибочно отменен. Ассистент судьи не выполнил инструкции руководства

На 13-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН» второй ассистент судьи Дмитрий Жвакин зафиксировал положение «вне игры» у Артема Соколова, в результате чего арбитр Евгений Турбин не засчитал гол нижегородца.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов в такой ситуации не могли вмешаться: виртуальные офсайдные линии в чемпионате России-2022/23 не применяются, а на глаз опровергнуть или подтвердить решение Жвакина нельзя.

По данным «СЭ», руководитель ассистентов РПЛ Антон Аверьянов не раз в этом сезоне давал указания помощникам арбитров в пограничных моментах принимать решения в пользу атаки. Если судить по показанному повтору, эпизод действительно пограничный. Выходит, что Жвакин не выполнил эту установку, зафиксировав офсайд.