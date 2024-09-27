Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

«Пари НН» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 10-го тура РПЛ

«Пари НН» победил в гостях «Оренбург» в матче чемпионата России.
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Дзен

В пятницу, 27 сентября, «Пари НН» добился гостевой победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России — 2:1.

В составе победителей отличились Валерий Царукян и Огнен Ожегович. У «Оренбурга» гол забил Иван Башич.

Команда Саши Илича поднялась на 11-е место в таблице, набрав десять очков. «Оренбург» идет на 13-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче первенства «Оренбург» встретится на выезде с «Зенитом», а «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном». Оба противостояния пройдут 5 октября.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:2
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Оренбург» — «Пари НН»: видео голов матча 10-го тура РПЛ
«Факел» — «Рубин»: стартовые составы команд
«Оренбург» — «Пари НН»: хозяева сократили отставание в счете
«Оренбург» — «Пари НН»: нижегородцы забили второй мяч
Сегодня
Вчера
Неделя