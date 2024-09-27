«Пари НН» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 10-го тура РПЛ

В пятницу, 27 сентября, «Пари НН» добился гостевой победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России — 2:1.

В составе победителей отличились Валерий Царукян и Огнен Ожегович. У «Оренбурга» гол забил Иван Башич.

Команда Саши Илича поднялась на 11-е место в таблице, набрав десять очков. «Оренбург» идет на 13-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче первенства «Оренбург» встретится на выезде с «Зенитом», а «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном». Оба противостояния пройдут 5 октября.