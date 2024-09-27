«Оренбург» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Пари НН» и «Оренбург» в 9 турах чемпионата России набрали по 7 очков. В сезоне-2023/24 оренбуржцы заняли в РПЛ 12-е место, а нижегородцы расположились на 13-й строчке таблицы и сохранили место в лиге по итогам стыковых матчей.