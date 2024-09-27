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«Оренбург» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Оренбург» и «Пари НН» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Оренбург» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН

«Пари НН» и «Оренбург» в 9 турах чемпионата России набрали по 7 очков. В сезоне-2023/24 оренбуржцы заняли в РПЛ 12-е место, а нижегородцы расположились на 13-й строчке таблицы и сохранили место в лиге по итогам стыковых матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург

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