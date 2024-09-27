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Сегодня, 15:36

«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

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«Оренбург» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16.30 (мск).

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Стаматов, Карич, Трошечкин, Царукян, Глейзер, Ожегович, Боселли.

Перед началом матча «Оренбург» идет на 13-м месте в таблице РПЛ, набрав семь очков. «Пари НН» занимает 12-ю строчку с аналогичным количеством баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН
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