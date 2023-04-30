«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» — «Пари НН» в 25-м туре РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Капленко, Марин, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Капустянский, Обухов, Акоста.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Калинский, Соколов, Михайлов, Яковлев.

Запасные: Анисимов, Гойло, Юлдошев, Жигулев, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов, Янсане.

Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой «Оренбург» с 36 очками занимает восьмое место в РПЛ. Нижегородцы с 22 баллами идут на 13-й строчке в турнирной таблице.