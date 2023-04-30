КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:58

«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» — «Пари НН» в 25-м туре РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Капленко, Марин, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Капустянский, Обухов, Акоста.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Калинский, Соколов, Михайлов, Яковлев.

Запасные: Анисимов, Гойло, Юлдошев, Жигулев, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов, Янсане.

Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой «Оренбург» с 36 очками занимает восьмое место в РПЛ. Нижегородцы с 22 баллами идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари Нижний Новгород

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Ротенберг с осторожностью относится к возможному возвращению пива на стадионы: «Должна быть культура»
Тугарев о Fan ID на отдельных матчах: «Пусть будет везде. Просто нужно агитировать людей получать паспорт болельщика»
Тугарев считает, что Левников взял на себя ответственность за гол Соболева: «Если ошибка вызвана человеческим фактором, вопросов нет»
Ротенберг против встреч с судейским корпусом: «С арбитрами зачем разговаривать?»
Ротенберг — об отставке Андреева в знак протеста против судейства: «Тем, кто это делает, до лампочки — ушел он или нет»
Кобелев — о «Динамо»: «Самим не надоело проигрывать?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Сочи» рассказали о будущем Джанаева, Терехова и Жоазиньо: «Нужно омолаживать команду»

Как хорошо вы знаете Валерия Карпина? Тест после матча «Спартак» — «Ростов»