«Оренбург» — «Пари НН»: судья правильно не удалил Масоэро, но ошибочно вынес предупреждение

На 55-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН» арбитр Евгений Турбин не зафиксировал фол со стороны Лукаса Масоэро и продолжил игру. Уже вскоре ему пришлось ее остановить — после сигнала видеоассистентов Павла Шадыханова и Александра Богданова. Они начали проверку действий нижегородца.

В том моменте Брайан Мансилья перехватил передачу, а затем произошел контакт мяча с левой рукой Масоэро.

После очень долгой проверки эпизода видеоассистентами и просмотра повторов Турбиным (это заняло в общей сложности больше четырех минут) судья назначил штрафной удар и вынес защитнику предупреждение. Правильно ли поступил арбитр?

Наверняка были те, кто считал, что Масоэро следовало удалить за ДОГСО (лишение соперника явной возможности забить гол). Но была ли у Мансилья такая возможность? Нет.

За что тогда судья наказал нижегородца желтой карточкой? За срыв перспективной атаки? А можно ли ее назвать таковой? Нет.

Дело в том, что мяч после перехвата Мансильи полетел с достаточно высокой скоростью в направлении ворот «Пари НН». Можно предположить, что он либо был бы перехвачен вратарем Артуром Нигматуллиным, либо вылетел бы за пределы поля. Очень сомнительно, что Мансилья завладел бы мячом.

В таком случае за что предупрежден Масоэро? Было достаточно назначить штрафной удар, если признать, что он нарушил правила.

А следовало ли в том эпизоде вмешиваться видеоарбитрам? Правильно ли они поступили?