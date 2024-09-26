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Сегодня, 16:30

«Оренбург» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Калинский (ФК «Пари НН»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» и «Пари НН» встретятся в матче 10-го тура РПЛ в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.00 мск.

По итогам 9-ти туров РПЛ оренбургский клуб набрал семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе нижегородцев — также семь баллов, по дополнительным показателям «Пари НН» опережает соперника на одну строчку.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН

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