«Оренбург» планирует выкупить Оганесяна у «Спартака»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб планирует выкупить полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна следующим летом. Сейчас хавбек выступает за оренбургскую команду на правах аренды.

«Сейчас у нас отпуск, когда выйдем из него, будем общаться с президентом клуба, послушаем, что он скажет. Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна. Мы бы хотели видеть его у себя на постоянной основе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник сыграл за «Оренбург» 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.