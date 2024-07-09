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Сегодня, 14:34

«Оренбург» подписал иранского форварда Сахархизана

Алина Савинова
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Нападающий «Гол Гохара» и молодежной сборной Ирана Саид Сахархизан перешел в «Оренбург», сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Команда опубликовала ролик, в котором футболист поприветствовал оренбуржцев. Сроки контракта с 21-летним игроком не уточняются.

Сахархизан выступал за «Гол Гохар» с июля 2023 года. За этот клуб форвард провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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