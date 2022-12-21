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Сегодня, 11:04

«Оренбург» подпишет контракт с защитником «Лануса» Пересом на 3,5 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о скором подписании контракта с защитником «Лануса» Матиасом Пересом.

«Вчера он успешно прошел медосмотр. Мы как раз сейчас сидим, подписываем контракт. На какой срок? Как ему понравится (смеется). Как обычно, три с половиной года. Мы сидим, утрясаем детали, как это всегда делается. Думаю, что сегодня объявим официально», — сказал Андреев «СЭ».

Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Матиас Перес провел за «Ланус» 45 матчей и забил 3 гола.

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