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Сегодня, 18:57

«Оренбург» получит выплаты за трансфер нападающего Сычевого в «Крылья Советов» до 25 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев заявил, что клуб получит выплаты от «Крыльев Советов» за трансфер нападающего Владимира Сычевого до 25 января.

«Оплата пройдет до 25 января, когда официально откроется трансферное окно», — сказал Афанасьев ТАСС.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент он делит первое место с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/16761289
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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