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Сегодня, 21:53

«Оренбург» пошутил над словами Карпина на послематчевой пресс-конференции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Оренбурга» выпустила шуточное видео о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после очной встречи команд (1:1) в 14-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Оренбурге 6 ноября.

«Оренбург» пошутил о словах Карпина, который заявил, что не увидел никакого преимущества соперника, приложив скриншот со статистикой встречи.

Кроме того, оренбуржцы выложили фрагмент с попаданием мяча в руку защитника ростовчан Максима Осипенко. На пресс-конференции Карпин сказал, что «промолчит, как Гончаренко» на вопрос о судействе.

Также в «Оренбурге» высмеяли недовольство главного тренера «Ростова» состоянием газона на стадионе «Газовик». Ранее Карпин уже высказывал недовольство полем «Оренбурга» в прошлом сезоне.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Ростов
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