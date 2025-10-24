«Оренбург» потребовал от «Химок» 91 миллион рублей

«Оренбург» в рамках дела о банкротстве «Химок» требует от признанного банкротом подмосковного клуба около 91 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

Арбитражный суд Московской области получил от «Оренбурга» соответствующее заявление, однако пока не принял его к из-за неуплаты пошлины. До этого аналогично суд поступил с заявлением «Локомотива», который намерен получить с «Химок» 10 миллионов рублей.

В то же время заявление о включении в реестр требований со стороны «Зенита» на сумму более 77 миллионов рублей было принято к рассмотрению судом.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.