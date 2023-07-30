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Сегодня, 19:20

«Оренбург» представил розовую форму и пошутил о Личке

Иван Торопцев
Корреспондент
Лукас Вера в розовом комплекте формы «Оренбурга».
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«Оренбург» представил новую форму на сезон-2023/24.

Клуб презентовал комплект розового цвета видео, в котором полузащитнику Лукасу Вере перекрашивают волосы из белого в розовый.

Также в конце ролика клуб пошутил о бывшем тренере команды Марцеле Личке, который носил розовый свитер, когда работал с оренбуржцами. Сначала на экране появляется надпись «В 2023 году «Оренбург» стал первым в галактике футбольным клубом, посвятившим игровую форму свитеру бывшего главного тренера», после чего слова «бывшего главного тренера» меняются на фразу «прическе своего полузащитника».

Марцел Личка работал в «Оренбурге» с августа 2020 года, в июне 2023 года чешский специалист покинул клуб и возглавил московское «Динамо».

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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