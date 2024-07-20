«Оренбург» продал 7 тысяч билетов на игру со «Спартаком»

Матч 1-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком» посетят не менее 7000 зрителей.

«На вчерашний день было реализовано около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком», — приводит Metaratings.ru слова представителя пресс-службы оренбургского клуба.

Игра пройдет 21 июля на стадионе «Газовик», который вмещает 10 046 зрителей. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. «Оренбург» финишировал на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.