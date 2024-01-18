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Сегодня, 18:14

«Оренбург» продлил контракт с голкипером Сысуевым

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб продлил соглашение с голкипером Николаем Сысуевым.

«Перед Новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Но сейчас не до того, чтобы заниматься продлением контрактов Обухова и Гойковича, вернемся к этим вопросам позже. Сейчас занимаемся текущими делами трансферного окна и сборов, сосредоточены на этом», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

Сысуев выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 24-летний вратарь провел 14 матчей за команду, в которых пропустил 20 мячей. Две игры в чемпионате России Сысуев отстоял «на ноль».

«Оренбург» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 15 очков за 18 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/orenburg-prodlil-kontrakt-s-vrataryom-sysuevym-325149/
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