«Оренбург» продлит контракт с Деограсией в случае сохранения места в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, за счет чего команда успешно стартовала в весенней части сезона РПЛ.

В первых пяти турах после возобновления сезона оренбуржцы набрали 11 очков из 15 возможных. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 26 баллами.

«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными. Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

51-летний Давид Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года, сменив на посту главного тренера чеха Иржи Ярошика.