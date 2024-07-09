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Сегодня, 07:00

«Оренбург»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Оренбурга» в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Оренбург&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Оренбург&quot;
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«Оренбург» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Спартака». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Оренбург»: расписание матчей на лето 2024

21 июля, воскресенье

РПЛ, 1-й тур. 17:30. «Оренбург» — «Спартак»

28 июля, воскресенье

РПЛ, 2-й тур. 17:30 «Оренбург» — «Ахмат»

31 июля, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 1 тур. 16:00. «Химки» — «Оренбург»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 15:30. ЦСКА — «Оренбург»

10 августа, суббота

РПЛ, 4-й тур. 17:30. «Оренбург» — «Акрон»

13 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 2 тур. 17:30. «Оренбург» — «Локомотив»

17 августа, суббота

РПЛ, 5-й тур. 19:30. «Ростов» — «Оренбург»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 17:30. «Факел» — «Оренбург»

28 августа, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 3 тур. 15:00. «Оренбург» — «Ростов»

1 сентября, воскресенье

РПЛ, 7-й тур. 15:00 «Оренбург» — «Динамо»

«Оренбург» занял двенадцатое место в чемпионате России в сезоне 2023/2024.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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