Сегодня, 07:00
«Оренбург» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Спартака». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.
«Оренбург»: расписание матчей на лето 2024
РПЛ, 1-й тур. 17:30. «Оренбург» — «Спартак»
РПЛ, 2-й тур. 17:30 «Оренбург» — «Ахмат»
Путь РПЛ. Групповой этап. 1 тур. 16:00. «Химки» — «Оренбург»
РПЛ, 3-й тур. 15:30. ЦСКА — «Оренбург»
РПЛ, 4-й тур. 17:30. «Оренбург» — «Акрон»
Путь РПЛ. Групповой этап. 2 тур. 17:30. «Оренбург» — «Локомотив»
РПЛ, 5-й тур. 19:30. «Ростов» — «Оренбург»
РПЛ, 6-й тур. 17:30. «Факел» — «Оренбург»
Путь РПЛ. Групповой этап. 3 тур. 15:00. «Оренбург» — «Ростов»
РПЛ, 7-й тур. 15:00 «Оренбург» — «Динамо»
«Оренбург» занял двенадцатое место в чемпионате России в сезоне 2023/2024.
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