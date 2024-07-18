«Оренбург»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Сегодня, 16:30
«Оренбург» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Матч состоится 21 июля в 17:30 по московскому времени. Публикуем расписание игр оренбургского клуба.
17:30. «Оренбург» — «Спартак» — РПЛ
17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ
16:00. «Химки» — «Оренбург» — Кубок России
15:30. ЦСКА — «Оренбург» — РПЛ
17:30. «Оренбург» — «Акрон» — РПЛ
17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России
19:30. «Ростов» — «Оренбург» — РПЛ
17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ
15:00. «Оренбург» — «Ростов» — Кубок России
Полностью календарь «Оренбурга» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Оренбурга в прошедшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.