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Сегодня, 18:55

«Ростов» спасся в матче с «Оренбургом», команда Карпина забила два гола в концовке игры

Руслан Минаев
«Оренбург» — «Ростов».
Фото ФК «Оренбург»
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«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ — 2:2.

Счет в матче на 14-й минуте открыл Брайан Мансилья. Спустя восемь минут экс-игрок «Ростова» Владимир Обухов удвоил преимущество хозяев. Гости отыграли один мяч на 80-й минуте после точного удара Егора Голенкова. Через девять минут Максим Осипенко сравнял счет.

Команда Валерия Карпина продлила беспроигрышную серию из 4 матчей — 3 победы и 1 ничья.

«Ростов» с 45 очками оторвался от «Спартака» (42) в турнирной таблице РПЛ и занимает второе место. «Оренбург» с 33 очками закрепился на 8-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Зенит» 16 апреля. «Оренбург» дома сыграет с «Локомотивом» 16-го числа.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Ростов

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
27
93
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