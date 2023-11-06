«Оренбург» — «Ростов»: в течение 20 секунд мяч дважды попал в руку Осипенко? Обсуждают только второй момент

На 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (1:1) арбитр Роман Сафьян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, а ВАР Артем Любимов и АВАР Антон Кобзев правильно не вмешались в его действия.

Речь о том моменте, когда ростовчанин Максим Осипенко оказался у линии ворот, а мяч, отскочив от Сергея Песьякова, попал ему в левую руку. Рука находилась в естественном положении — висела вдоль тела. Много лет назад в таком эпизоде российский арбитр назначил бы пенальти, так как мяч летел в ворота. Сейчас критерии другие.

Во время и после игры обсуждался только этот контакт мяча с рукой Осипенко. Но мало кто заметил, что 20 секундами ранее после удара головой Дмитрия Воробьева, возможно, все-таки возникли основания для наказания ростовчан пенальти. К сожалению, во время трансляции показали такой повтор, что можно лишь предполагать, куда на самом деле угодил мяч, — в плечо Денису Терентьеву или в левую руку стоявшему рядом с ним Осипенко. Один из футболистов «Оренбурга» сразу же отреагировал и стал показывать судье, что нужно назначить 11-метровый.

Но Сафьян продолжил игру, а видеоассистенты и тут не нашли оснований для вмешательства. Или же у них не оказалось нужного ракурса.