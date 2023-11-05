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Сегодня, 14:00

«Оренбург» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 6 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ростов».
Фото ФК «Ростов»
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«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

После 13-ти туров «Оренбург» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Ростова» 16 баллов, команда находится на 10-м месте в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Ростов
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