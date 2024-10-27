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«Оренбург» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в 13-м туре РПЛ 27 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Рубин» пройдет в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Рубин» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

После 12 туров премьер-лиги «Оренбург» занимал последнее, 16-е место в турнирной таблице с 8 очками. На прошлой неделе в первом матче с главным тренером Владимиром Слишковичем уральцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2). «Рубин» с 15 очками шел седьмым, в предыдущем туре казанцы крупно уступили московскому «Динамо» (0:4).

ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)

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