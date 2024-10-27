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Сегодня, 13:55

Дубль Ходжи принес «Рубину» волевую победу над «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Оренбург» — «Рубин».
Фото ФК «Оренбург»
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«Рубин» на выезде победил «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард хозяев Саид Сахархизан. На 48-й минуте казанцы отыгрались благодаря голу Велдина Ходжи, который впервые отличился в РПЛ. На 87-й минуте 22-летний хорват принес гостям победу, оформив дубль.

«Оренбург» (8 очков) остался на последнем, 16-м месте в РПЛ. Команда Владимира Слишковича не побеждает в РПЛ с 1-го тура — 21 июля оренбуржцы обыграли «Спартак» (2:0).

«Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:2
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)

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