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Сегодня, 15:30

«Оренбург» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в матче РПЛ 8 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Рубина» Александр Мартынович, Мирлинд Даку и Игор Вуячич.
Футболисты «Рубина» Александр Мартынович, Мирлинд Даку и Игор Вуячич (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» и «Рубин» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России по футболу 8 апреля. Игра на стадионе «Газовик» в городе Оренбург начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Оренбург» — «Рубин» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.50 мск. Доступ к трансляции осуществляется по платной подписке на сервис. Следите за ключевыми событиями противостояния «Оренбурга» и «Рубина» с помощью матч-центра «СЭ».

«Оренбург» под руководством Давида Деограсии набрал 20 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России после 21 матча. Казанский «Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым располагается на восьмой строчке с 32 баллами.

В первом круге РПЛ сезона-2023/2024 «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) во втором туре 30 июля 2023 года.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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