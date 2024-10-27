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Сегодня, 11:04

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахаризан.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Зотов, Касимов, Сыщенко, Столбов, Томпсон, Рыбчинский, Коваленко, Барановский, Юрин, Гюрлюк.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ходжа, Даку.

Запасные: Корец, Ежов, Безруков, Нижегородов, Иванов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Чумич, Йочич, Фамейе, Шабанхаджай, Чуни.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)

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