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Сегодня, 15:54

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч 23-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

«Рубин»: Шамов, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

«Рубин» с 32 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» занимает 14-е место с 20 баллами.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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