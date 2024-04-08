«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч 23-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

«Рубин»: Шамов, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

«Рубин» с 32 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» занимает 14-е место с 20 баллами.