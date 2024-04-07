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Сегодня, 17:00

«Оренбург» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет «Рубин» в 23-м туре РПЛ 8 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Рубин&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;
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«Оренбург» на своем поле примет «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России в понедельник, 8 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, Россия. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург»— «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» набрал 32 балла и располагаются на 8-й строчке чемпионата России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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