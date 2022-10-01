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Судейство

1 октября, 15:22

«Оренбург» — «Сочи»: арбитр Любимов организовал ЗАГС на поле. Ошибочно не удален жених Сычевой

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Оренбург» — «Сочи».
«Оренбург» — «Сочи».
«Оренбург» — «Сочи».
1/3

На 45-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение Владимиру Сычевому и не удалил его с поля.

В том моменте нападающий «Оренбурга» проявил неспортивное поведение, вышел за пределы поля и задержал возобновление игры. Сычевой так поступил, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

"Оренбург" - "Сочи".
«Оренбург» — «Сочи».

Судья никак не отреагировал на случившееся, только жестом предложил игроку вернуться на свою половину поля. Это ошибка рефери, устроившего подобие ЗАГС около поля и разрешившего жениху продолжить матч. Первую желтую карточку Сычевой получил за грубость на 31-й минуте.

"Оренбург" - "Сочи".
«Оренбург» — «Сочи».
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:1
Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
ФК Оренбург
ФК Сочи
Артем Любимов (судья)
Владимир Сычевой
61
40
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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