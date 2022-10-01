Судейство
1 октября, 15:22
На 45-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение Владимиру Сычевому и не удалил его с поля.
В том моменте нападающий «Оренбурга» проявил неспортивное поведение, вышел за пределы поля и задержал возобновление игры. Сычевой так поступил, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.
Судья никак не отреагировал на случившееся, только жестом предложил игроку вернуться на свою половину поля. Это ошибка рефери, устроившего подобие ЗАГС около поля и разрешившего жениху продолжить матч. Первую желтую карточку Сычевой получил за грубость на 31-й минуте.
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Основные источники исследования