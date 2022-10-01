«Оренбург» — «Сочи»: арбитр Любимов организовал ЗАГС на поле. Ошибочно не удален жених Сычевой

На 45-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение Владимиру Сычевому и не удалил его с поля.

В том моменте нападающий «Оренбурга» проявил неспортивное поведение, вышел за пределы поля и задержал возобновление игры. Сычевой так поступил, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

«Оренбург» — «Сочи».

Судья никак не отреагировал на случившееся, только жестом предложил игроку вернуться на свою половину поля. Это ошибка рефери, устроившего подобие ЗАГС около поля и разрешившего жениху продолжить матч. Первую желтую карточку Сычевой получил за грубость на 31-й минуте.