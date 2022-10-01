«Оренбург» — «Сочи»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 1 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в розыгрыше Кубка России в 2020 году, и тогда сочинцы одержали победу только в дополнительное время. В последний раз «Оренбург» побеждал соперника в апреле 2018-го.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Оренбург» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru