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Сегодня, 12:45

«Оренбург» — «Сочи»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Данила Хотулев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 1 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в розыгрыше Кубка России в 2020 году, и тогда сочинцы одержали победу только в дополнительное время. В последний раз «Оренбург» побеждал соперника в апреле 2018-го.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Оренбург» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Сочи

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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