28 октября, 16:15

«Оренбург» — «Сочи»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ

«Оренбург» и «Сочи» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» и «Сочи» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:1
Сочи

Следить за основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу оренбуржцев и сочинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 13 турах чемпионата России оренбуржцы набрали 8 очков, а сочинцы — 5. В 13-м туре «Оренбург» проиграл «Спартаку» (0:1), а «Сочи» уступил «Зениту» (0:3).

ФК Оренбург
ФК Сочи
