«Оренбург» — «Сочи»: Флорентин увеличил преимущество хозяев

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин увеличил преимущество своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:0.

На 21-й минуте аргентинец получил мяч в центре поля, обыграл защитника сочинцев Муссу Сиссако, вошел в штрафную и пробил в правый от себя угол.

Гол в ворота «Сочи» стал для 23-летнего Флорентина первым за «Оренбург». Аргентинец перешел в российскую команду из «Аргентинос Хуниорс» в начале августа 2022 года.