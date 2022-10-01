1 октября, 14:25
Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин увеличил преимущество своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:0.
На 21-й минуте аргентинец получил мяч в центре поля, обыграл защитника сочинцев Муссу Сиссако, вошел в штрафную и пробил в правый от себя угол.
Гол в ворота «Сочи» стал для 23-летнего Флорентина первым за «Оренбург». Аргентинец перешел в российскую команду из «Аргентинос Хуниорс» в начале августа 2022 года.
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