«Оренбург» — «Сочи»: очевидный пенальти назначался три минуты. Почему так долго?

В самом начале 40-й минуты матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» в площади ворот гостей их защитник Мусса Сиссако, не пытаясь сыграть в мяч, руками задержал нападающего соперников.

«Оренбург» — «Сочи».

После фола игра продолжалась еще полторы минуты. Очевидный 11-метровый удар был назначен только спустя три минуты после вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Николая Еремина.

«Оренбург» — «Сочи».

«Оренбург» — «Сочи».

При этом арбитр Артем Любимов квалифицировал действия Сиссако как лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч и удалил сочинца с поля с показом красной карточки.

«Оренбург» — «Сочи».