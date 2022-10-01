Судейство
1 октября, 15:16
В самом начале 40-й минуты матча 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» в площади ворот гостей их защитник Мусса Сиссако, не пытаясь сыграть в мяч, руками задержал нападающего соперников.
После фола игра продолжалась еще полторы минуты. Очевидный 11-метровый удар был назначен только спустя три минуты после вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Николая Еремина.
При этом арбитр Артем Любимов квалифицировал действия Сиссако как лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч и удалил сочинца с поля с показом красной карточки.
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Основные источники исследования