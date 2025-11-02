«Оренбург» и «Сочи» сыграют в 14-м туре чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 12:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 13 туров премьер-лиги оренбуржцы набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Команда из Сочи с восемью очками располагаются на 15-й строчке в чемпионате России.

