«Оренбург» — «Сочи»: полузащитник гостей Шипунов забил первый гол за сочинцев

Полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов отыграл один гол в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:4.

На 69-й минуте Шипунов забил ударом с линии штрафной оренбуржцев после прострела с левого фланга.

19-летний россиянин забил первый гол в составе «Сочи». Игра с «Оренбургом» стала для него шестой в составе основной команды сочинцев.