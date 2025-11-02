«Оренбург» дома обыграл «Сочи» и прервал серию из 8 матчей без побед в РПЛ

«Оренбург» победил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура РПЛ — 3:1. У хозяев отличились Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон, автогол на счету Михаила Игнатова. У гостей единственный мяч забил Франсуа Камано. «Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. Клуб прервал серию из 8 матчей без побед — 5 поражений и 3 ничьих. «Сочи» с 8 очками — на 15-й строчке. В 15-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграет на выезде с «Локомотивом» 9 ноября, «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября. Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 12:00. Газовик (Оренбург)

Abellardo Пока по игре в Калининграде этого не скажешь. 02.11.2025

Sergey Sparker Полность согласен. Помню проводили работы на Черном море по инженерным изыскания по трассе газопровода. Мои ребята спрашивали - как можно быть такими ленивыми? Это о местных ребятах. Я ответил просто - представте, вы живете на курорте, всегда видите дятлов которые ни хрена не делают, только пузо греют. Какими бы вы стали в такой среде? То то. 02.11.2025

Sergey Sparker Чемпионат газпрома? 02.11.2025

TokTram_ Волки от испуга скушали друг друга 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Только они?! Я вас умоляю! 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Курорты - совершенно другая функция. Там успешно живут аниматоры, рестораторы и отельеры. Спортсмены там только отдыхать способны, если нет стимула побеждать. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Сочи и Нижний обживаются на своих местах с мыслями о неизбежном. 02.11.2025

sdf_1 Если «Оренбург» что и показал, так это то, что он круче «Ахмата». Хоть и ниже его в таблице 02.11.2025

как есть,так есть. я жду следующие игры. особенно которая вечером 02.11.2025

ОстроV Zаячий Так, что у нас тут? Фарм - клубики расписали свои домашние игры по 3 очка каждому. Умно. 02.11.2025

Реалист-правдоруб Оренбург показал, что за матч был между Ахматом и Сочи. 02.11.2025

Saiga-спринтер Они и создавались по Указке для поддержания показухи наследия безсмысленной зимней Олимпиады в субтропиках. 02.11.2025

инок Оренбург - с заслуженной победой! Важнейшие 3 очка, уверенная победа. Гюрлюк сегодня просто молодчина! 02.11.2025

Saiga-спринтер Чкаловцы были значительно лучше в междусобойчике аутсайдеров. Осинькин из огня да в полымя - из безденежных Крыльев в безветрильный Сочи. Хрен редьки не слаще. 02.11.2025