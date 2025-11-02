Видео
2 ноября, 13:56

«Оренбург» дома обыграл «Сочи» и прервал серию из 8 матчей без побед в РПЛ

Руслан Минаев
Хорди Томпсон (с мячом).
Фото ФК Сочи

«Оренбург» победил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев отличились Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон, автогол на счету Михаила Игнатова. У гостей единственный мяч забил Франсуа Камано.

«Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. Клуб прервал серию из 8 матчей без побед — 5 поражений и 3 ничьих. «Сочи» с 8 очками — на 15-й строчке.

В 15-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграет на выезде с «Локомотивом» 9 ноября, «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:1
Сочи
21

  • Abellardo

    Пока по игре в Калининграде этого не скажешь.

    02.11.2025

  • Sergey Sparker

    Полность согласен. Помню проводили работы на Черном море по инженерным изыскания по трассе газопровода. Мои ребята спрашивали - как можно быть такими ленивыми? Это о местных ребятах. Я ответил просто - представте, вы живете на курорте, всегда видите дятлов которые ни хрена не делают, только пузо греют. Какими бы вы стали в такой среде? То то.

    02.11.2025

  • Sergey Sparker

    Чемпионат газпрома?

    02.11.2025

  • TokTram_

    Волки от испуга скушали друг друга

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Только они?! Я вас умоляю!

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Курорты - совершенно другая функция. Там успешно живут аниматоры, рестораторы и отельеры. Спортсмены там только отдыхать способны, если нет стимула побеждать.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сочи и Нижний обживаются на своих местах с мыслями о неизбежном.

    02.11.2025

  • sdf_1

    Если «Оренбург» что и показал, так это то, что он круче «Ахмата». Хоть и ниже его в таблице

    02.11.2025

  • как есть,так есть. я жду следующие игры. особенно которая вечером

    02.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Так, что у нас тут? Фарм - клубики расписали свои домашние игры по 3 очка каждому. Умно.

    02.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Оренбург показал, что за матч был между Ахматом и Сочи.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Они и создавались по Указке для поддержания показухи наследия безсмысленной зимней Олимпиады в субтропиках.

    02.11.2025

  • инок

    Оренбург - с заслуженной победой! Важнейшие 3 очка, уверенная победа. Гюрлюк сегодня просто молодчина!

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Чкаловцы были значительно лучше в междусобойчике аутсайдеров. Осинькин из огня да в полымя - из безденежных Крыльев в безветрильный Сочи. Хрен редьки не слаще.

    02.11.2025

  • hant64

    Сочи что в хоккее, что в футболе - на дне. Видимо, курорты не располагают к спорту.

    02.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Сочи
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
