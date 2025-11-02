«Оренбург» дома обыграл «Сочи» и прервал серию из 8 матчей без побед в РПЛ

2 ноября, 13:56
«Оренбург» победил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура РПЛ — 3:1.
У хозяев отличились Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон, автогол на счету Михаила Игнатова. У гостей единственный мяч забил Франсуа Камано.
«Оренбург» набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. Клуб прервал серию из 8 матчей без побед — 5 поражений и 3 ничьих. «Сочи» с 8 очками — на 15-й строчке.
В 15-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграет на выезде с «Локомотивом» 9 ноября, «Сочи» примет «Ростов» 8 ноября.
Abellardo
Пока по игре в Калининграде этого не скажешь.
02.11.2025
Sergey Sparker
Полность согласен. Помню проводили работы на Черном море по инженерным изыскания по трассе газопровода. Мои ребята спрашивали - как можно быть такими ленивыми? Это о местных ребятах. Я ответил просто - представте, вы живете на курорте, всегда видите дятлов которые ни хрена не делают, только пузо греют. Какими бы вы стали в такой среде? То то.
02.11.2025
Sergey Sparker
Чемпионат газпрома?
02.11.2025
TokTram_
Волки от испуга скушали друг друга
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Только они?! Я вас умоляю!
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Курорты - совершенно другая функция. Там успешно живут аниматоры, рестораторы и отельеры. Спортсмены там только отдыхать способны, если нет стимула побеждать.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Сочи и Нижний обживаются на своих местах с мыслями о неизбежном.
02.11.2025
sdf_1
Если «Оренбург» что и показал, так это то, что он круче «Ахмата». Хоть и ниже его в таблице
02.11.2025
как есть,так есть. я жду следующие игры. особенно которая вечером
02.11.2025
ОстроV Zаячий
Так, что у нас тут? Фарм - клубики расписали свои домашние игры по 3 очка каждому. Умно.
02.11.2025
Реалист-правдоруб
Оренбург показал, что за матч был между Ахматом и Сочи.
02.11.2025
Saiga-спринтер
Они и создавались по Указке для поддержания показухи наследия безсмысленной зимней Олимпиады в субтропиках.
02.11.2025
инок
Оренбург - с заслуженной победой! Важнейшие 3 очка, уверенная победа. Гюрлюк сегодня просто молодчина!
02.11.2025
Saiga-спринтер
Чкаловцы были значительно лучше в междусобойчике аутсайдеров. Осинькин из огня да в полымя - из безденежных Крыльев в безветрильный Сочи. Хрен редьки не слаще.
02.11.2025
hant64
Сочи что в хоккее, что в футболе - на дне. Видимо, курорты не располагают к спорту.
02.11.2025