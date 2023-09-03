«Оренбург» дома примет «Сочи» в рамках 7-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Буланов (Саранск).

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями и статистикой игры. Прямой эфир матча «Оренбург» — «Сочи» покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало телетрансляции в 12.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде по всей лиге доступна в разделе на нашем сайте.

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