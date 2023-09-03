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Сегодня, 12:00

«Оренбург» — «Сочи»: прямая трансляция матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кристиан Нобоа, игрок ФК «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» дома примет «Сочи» в рамках 7-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Буланов (Саранск).

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями и статистикой игры. Прямой эфир матча «Оренбург» — «Сочи» покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало телетрансляции в 12.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде по всей лиге доступна в разделе на нашем сайте.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Сочи

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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